Сбер и платежная система «Мир» будут развивать Карты жителя в регионах России и безналичную оплату проезда в транспорте

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны договорились о совместном взаимодействии с региональными органами власти в рамках проектов «Карта жителя» в регионах России.

Другим направлением сотрудничества в региональных проектах станет развитие безналичной оплаты проезда и провоза багажа в общественном транспорте на базе транспортной процессинговой платформы НСПК (НСПК – оператор платежной системы «Мир»).

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В партнерстве с НСПК мы создаем удобный и нужный продукт - Карту жителя. Это банковская карта, в которую добавлены различные социальные сервисы, важные для регионов России. Теперь в разных областях нашей страны клиенты смогут получать кроме финансовых, необходимые им социальные услуги. Проект будет способствовать развитию цифровизации в стране в целом, а у жителей России появится удобный способ получать региональные и федеральные меры поддержки с помощью своей банковской карты».

Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир»:

«Сейчас в России одновременно работают 30 проектов Карт жителя региона. Все они разные по структуре, набору сервисов, технологическому оснащению и количеству партнеров. К созданию каждой Карты жителя требуется нешаблонный подход, уникальная экспертиза и максимально эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон. Значительную роль в этом процессе играют банки и, конечно, крупнейший в стране эмитент. Более тесная совместная работа экспертов платежной системы и коллег из Сбера станет эффективным инструментом для цифровизации регионов. А встраивание в общественный транспорт России и проекты Карт жителя нашей транспортной процессинговой платформы сделает их еще более полезными и востребованными у жителей разных уголков нашей страны».