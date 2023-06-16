«Сверхприбыль» 2021–2022 годов является «конъюнктурной», а не «реальной» – Шохин раскрыл детали обсуждения налога

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что переговоры крупного бизнеса с правительством РФ о введении налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) длились с декабря 2022 года. По его словам, российский Минфин «очень не хотел» называть сбор с бизнеса «налогом».

«Сам windfall tax, который по словам Андрея Белоусова был инициативой бизнеса, была более сложная история. Готов рассекретить некоторые данные о наших переговорах с правительством. Началось это полгода назад, в декабре прошлого года. Нам дали понять, что неплохо было бы конъюнктуру благоприятную для компаний учесть, не меняя налоговой системы. Тогда мы начали в инициативном порядке генерировать саму технологию windfall tax»,— сообщил господин Шохин в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), транслировавшейся на YouTube-канале «Комсомольской правды».

Александр Шохин пояснил, что «сверхприбыль» 2021–2022 годов является «конъюнктурной», а не «реальной». Также господин Шохин отметил, что многие предприниматели уже и так перечисляли сверхприбыль на социальные проекты в регионах.