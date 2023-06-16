Аналитика МТС: подписчики МТС Premium сэкономили более 24 млрд рублей за прошлый год

Цифровая экосистема МТС проанализировала тренды потребления сервисов пользователями подписки МТС Premium в 2022 году и первом квартале 2023 года. В топе у подписчиков — телеком-сервисы, развлечения и кешбэк, в среднем, активные пользователи экономят с подпиской 18 684 рубля в год.

По данным исследования, подписчики чаще всего смотрели кино, слушали музыку и ходили по магазинам, активно пользовались интернетом. В 2023 году список любимых занятий пополнили поездки на самокатах.

Умная защита от спама Защитник входит в подписку пользователей-клиентов МТС. За счет распознавания скомпрометированных ранее номеров сервис каждый день блокирует около миллиона спам-звонков и таким образом экономит пользователям в среднем 15 минут в день.

«Сейчас 97% пользователей подписки — клиенты МТС, но количество клиентов других российских операторов заметно растет. Этому способствует как включение в подписку полезных и доступных всем клиентам сервисов, так и рост количества партнерских предложений. В настоящий момент их больше двадцати: Юрент, BelkaCar, Азбука вкуса, Медси и другие, – отмечает ви­це-пре­зиден­т МТС по раз­ви­тию эко­сис­те­мы и мар­ке­тин­гу Оль­га Зи­боро­ва. – А чем больше включенных в подписку сервисов и скидок, тем больше выгода для каждого пользователя. Уже сейчас наши подписчики, которые пользуются несколькими сервисами, могут ежемесячно экономить в среднем 1557 рублей».

За последний год число пользователей более одного сервиса МТС Premium выросло в три раза год к году, изменился профиль потребления продуктов и услуг, входящих в подписку.

Продолжает расти число пользователей нетелеком-сервисов. За 2022 год и первый квартал 2023 года их количество выросло в 2,6 раза. При этом количество пользователей самой популярной в подписке комбинации сервисов — кино+музыка — увеличилось в 2,7 раза год к году (1 кв.2022 – 1 кв. 2023).

Подписчики МТС Premium также стали в большем объеме активировать промокоды у партнёров. Количество пользователей в первом квартале 2023 года на 11% выше количества активировавших коды партнёров в 2022 году.