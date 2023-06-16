Россельхозбанку – 23 года

В 2022 году отечественный АПК вышел на рекордную прибыль более чем в 1,5 трлн рублей, подсчитали в Россельхозбанке, отметившем 23-й день рождения 13 июня.

«Прибыль агросектора страны в 2022 году превысила 1,5 трлн рублей: это почти на треть больше результата 2021 года и более чем в 12 раз больше, чем, например, в 2005 году. Все эти годы Россельхозбанк идет рядом с аграриями, помогая им реализовать свой потенциал», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

За годы работы РСХБ направил на поддержку АПК 14 трлн рублей, в том числе 1,2 трлн рублей на реализацию 5,5 тыс. инвестиционных проектов. РСХБ стоит у истоков производства индейки и овощей закрытого грунта в стране. Банк профинансировал 2 735 предприятий молочного и мясного направления. Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо в стране – это продукция предприятий, которые были построены с привлечением финансирования Россельхозбанка.

Банк активно занимается техническим переоснащением отрасли. На покупку сельскохозяйственной техники и оборудования РСХБ выдал 587 млрд рублей, в том числе для приобретения 43,8 тыс. тракторов, 21,1 тыс. зерноуборочных комбайнов и 2,8 тыс. кормоуборочных комбайнов.

На сезонные работы направлено 4,6 трлн рублей кредитных средств, из которых 1,7 трлн рублей сельхозпроизводители получили по льготной ставке. Доля РСХБ в кредитовании сезонных работ в целом по стране составляет 70%, в ряде регионов – банк единственный кредитор посевной и сбора урожая.

За сравнительно небольшой промежуток времени из страны, ввозящей продовольствие, Россия превратилась в страну, обеспечивающую продовольственную безопасность собственного населения и зарабатывающую на экспорте продукции агросектора. Так, по сравнению с 2013 годом самообеспеченность рыбой и рыбной продукцией выросла с 76% до 153%, в сырах и сырных продуктах – с 51% до 76%, в говядине – с 49% до 84%, высока доля отечественной молочной продукции (84%), овощей и бахчевых (87%), в свинине превышает 100%. Из популярных продуктов неимпортозамещёнными остались продукты, которые не растут в России из-за климатических особенностей, например, тропические фрукты, кофе.

В 2017 году экспорт продукции российского АПК впервые опередил экспорт продукции военно-промышленного комплекса, а в 2020 году превысил импорт АПК, и Россия стала нетто-экспортёром. По сравнению с 2002 годом поставки продукции российского АПК на зарубежные рынки выросли с 4,35 млрд долларов до 41,6 млрд долларов в 2022 году, то есть почти в 10 раз. При этом география поставок расширилась со 106 до 160 стран. Россельхозбанк предоставил экспортно ориентированным компаниям страны 2,4 трлн рублей.

Фермерское движение: рост производства в 61 раз

В 1990-х гг. доля фермеров в производстве российской продукции сельского хозяйства колебалась на уровне 1-3%. За время работы РСХБ (с 2000 года) доля КФХ выросла до 16,2%, то есть в 5 раз, а объем произведенного ими продовольствия – в 61 раз до 1,4 млрд рублей. В отдельных направлениях доля фермеров особенно высока, например, в выращивании семян подсолнечника (33%), в производстве зерновых и зернобобовых (29%).

С 2020 года банк развивает образовательный проект «Школа фермера» на базе аграрных вузов. Учебный курс помогает строить прозрачный, управляемый, рентабельный агробизнес. Выпускниками стали 3,4 тыс. человек в 56 субъектах страны.

С 2022 года банк проводит мини-ярмарки фермерской продукции «Вкусная пятница» – в собственных отделениях и на территории государственных учреждений. Всего за год банк организовал 4,1 тыс. «Вкусных пятниц», в которых свою продукцию представили около 5,3 тыс. фермеров. Одна такая «пятница» может сформировать выручку фермера за месяц.

В формате городских праздников уже 5 лет банк организует фестивали «СВОЁ». В 15 регионах фестивали посетили 1,2 млн человек.

В созданном Россельхозбанком маркетплейсе Своё Родное 10,7 тыс. фермерских хозяйств и более 110 тыс. товаров. Ежемесячно реализуется более 50 тыс. заказов. Сервис бесплатный для продавцов и удобный для покупателей – предложение формируется автоматически с учетом геолокации пользователя.

Платформа Своё Фермерств» запущена летом 2020 года – это B2B-ресурс для развития хозяйства. Фермеры могут приобрести на ней семена, технику, удобрения, технологии и т.д. Россельхозбанк активно развивает инструмент, добавляя новые сервис: по селекции и генетике, агропроектированию – все, что поможет сельхозпроизводителям повышать эффективность и управляемость бизнеса.

Получать дополнительный доход предприниматели могут и через агрегатор агротуров Своё За городом.

Сейчас в экосистему Своё входят 7 платформ, которыми пользуются 3 млн человек.

Розница: переход в «цифру» и 100% доступность на сельских территориях

Банк предлагает физическим лицам традиционные розничные финансовые продукты. Однако у него есть и те, которые можно назвать «фирменными». Так, в 2020 году Россельхозбанк стал флагманом программы «Сельская ипотека». Доля банка в этом сегменте составляет 75%. Льготный кредит помог улучшить жилищные условия на селе или переехать жить загород 85 тысячам клиентов, общий объём выдач превысил 175 млрд рублей. Средний возраст заёмщика – 38 лет. Активнее всего сельскую ипотеку берут на жильё в Башкирии, Удмуртии, Татарстане, Ленинградской и Тюменской областях.

Помимо кредитования банк помогает и с подбором жилья, услугами по ремонту, строительству, дизайну, инженерным работам, озеленению территории и обустройству дома через цифровую площадку Своё Село.

В сентябре 2022 года банк выдал карту 10-миллионному клиенту, её обладателем стал житель Красноярского края. Одна из самых популярных карт – «Амурский тигр». С каждой транзакции по карте банк перечисляет часть своих доходов на изучение и сохранение этого уникального вида хищников. Клиенты РСХБ перечислили на сохранение популяции амурских тигров более 150 млн рублей.

При том, что более 90% клиентов РСХБ пользуются услугами в цифровом формате, банк обеспечивает 100% доступность финансовых услуг на сельских территориях и входит в первую тройку по размеру филиальной сети. 66% из полутора тысяч отделений расположены в малых населённых пунктах.

Наравне с открытием новых и реновацией действующих точек продаж РСХБ начал развивать новый тип присутствия – Центры деловой активности. Концепция «больше, чем банк» уже реализуется в Саратовской и Липецкой областях. Внутри Центр поделен на зоны: банковского сервиса, рабочую зону для предпринимателей и «уголок здоровья» для физических лиц.

Главные инвестиции – в человеческий капитал

Россельхозбанк поддерживает усердных и одаренных учащихся 54 аграрных вузов в 49 регионах России. Ежемесячная стипендия студентов составляет 15 тыс. рублей, аспирантов – 20 тыс. рублей. Также банк проводит конкурсы на получение именной стипендии для учащихся технических специальностей ведущих вузов страны, имеющих прикладное значение для IT и АПК.

В 2022 году конкурс «Агролидеры России» привлёк 2,5 тыс. студентов из более чем 70 специализированных аграрных вузов и колледжей. После погружения в тренды АПК и консультаций с отраслевыми менторами участники представили на суд жюри собственные инновационные решения для повышения эффективности сельского хозяйства. Авторы 50 лучших проектов вошли в «золотой» кадровый резерв АПК, а 10 победителей получили приглашения на стажировку в крупнейших компаниях.

Платформа «Я в Агро» помогает работодателям находить специалистов (сельхозпредприятия опубликовали 20 000 вакансий), а соискателям наиболее эффективно выстраивать карьерный трек в отрасли.

Начав работу 23 года назад как специализированная кредитная организация, Россельхозбанк намерен и дальше содействовать технологической модернизации АПК, раскрытию экспортного потенциала отрасли, развитию малых форм хозяйствования, привлечению молодых кадров и повышению качества жизни в сельской местности.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.