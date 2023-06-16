Незаконно построенный торговый павильон сносят на улице Депутатской в Иркутске

Его снесут до конца июня, а территорию благоустроят.

В районе дома № 11 на улице Депутатской приступили к сносу торгового павильона. Работы проводят в рамках муниципального контракта, после их завершения расходы будут взысканы с должника. На освободившемся месте планируют выполнить благоустройство, сообщает пресс-служба мэрии.

– При вынесении решения о сносе в 2021 году Арбитражным судом Иркутской области установлено, что пользователь спорного объекта фактически не являлся его собственником, не имел прав на приобретение земельного участка. От исполнения присужденных обязательств гражданин злостно уклонялся, продолжал вести свой бизнес в объекте, который подлежит сносу. Исполнительный лист был передан в Службу судебных приставов по Иркутской области. Демонтаж планируем завершить до конца июня, – прокомментировали в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска.