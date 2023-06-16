В Альфа-Банке лучшие социальные проекты в России

Альфа-Банк получил 4 награды программы «Лучшие социальные проекты России».

Премия «Лучшие социальные проекты России» наградила стипендиальную программу Альфа-Шанс — она лучшая в категории «Поддержка одарённых детей и молодёжи». Проект помощи животным Альфа-Друг — лидер категории «Помощь бездомным животным». Также проект Dog-Friendly Fridays — номер один в номинации «Благополучие сотрудников», а Альфа-Спорт — в «Поддержке спорта и здорового образа жизни».

Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи. В ней участвуют студенты 3-4 курсов и рассказывают о своих достижениях и планах. Каждый год 30 лучших российских студентов получают по 300 тыс. рублей на реализацию проектов. Призовой фонд составляет 9 млн рублей.

Альфа-Друг — это бот-помощник в Telegram и горячая линия по поддержке животных в сложных ситуациях. Бот даёт подробные инструкции по самым частым вопросам. Если случай экстренный, Альфа-Друг соединит с экспертом в чате или по телефону. Также бот поможет найти новых друзей — котов и собак из приютов.

Dog-Friendly Fridays — проект для сотрудников Альфа-Банка, которые по пятницам могут брать на работу своих собак. Первый dog-friendly коворкинг уже больше года работает в московском офисе у метро «Технопарк».

Альфа-Спорт — проект по продвижению спорта и ЗОЖ. В 2023 году банк устраивал благотворительные мероприятия, поддерживал спортивные соревнования, организовал тренировки для сотрудников по хоккею, бегу и другим видам спорта. Также в Альфе есть сеть бесплатных фитнес-клубов для сотрудников.

Программа «Лучшие социальные проекты России» — это премия, ежегодно награждающая самые яркие общественные инициативы. «Социальные проекты» уже 11 лет поддерживают лучшие практики и помогают их авторам делать жизнь граждан России лучше.