Россельхозбанк и Кавказ.РФ договорились о сотрудничестве в реализации проектов на территории СКФО

В рамках Петербургского международного экономического форума Россельхозбанк и Кавказ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на повышение инвестиционной активности на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе в финансово-кредитной сфере.

Подписи под документом поставили Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Соглашение предусматривает, в частности, реализацию инвестиционных программ и иных проектов, разработку новых совместных продуктов и услуг, взаимную консультационную и экспертную поддержку.

«Россельхозбанк уделяет большое внимание развитию Северо-Кавказского федерального округа. В его экономику мы уже вложили более 729 млрд руб., из них в АПК – более 80%. Профинансировали 587 инвестпроектов, в том числе 499 – в АПК, при этом 391 объект уже введен в эксплуатацию. Банк готов оказывать компании «Кавказ.РФ» комплексную партнерскую поддержку, и подписанное сегодня соглашение даст возможность расширить пул инвестиционных проектов, которые имеют важное значение для экономики округа», — заявил Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

«СКФО — один из лидеров сельскохозяйственной отрасли страны. В регионе растут фруктовые сады, расширяются теплицы с овощами, открываются фермерские хозяйства и в последнее время много внимания уделяется переработке. Чтобы отрасль могла и дальше технологично развиваться, бизнес нуждается в поддержке. И мы очень рады, что у нас теперь есть возможность не только предлагать свои инструменты, но сотрудничать с таким крупным банком, ориентированным конкретно на отрасль АПК и понимающим запросы своих клиентов», — отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.