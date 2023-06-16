Россельхозбанк профинансирует строительство в Воронежской области тепличного комплекса по выращиванию огурцов

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между Россельхозбанком, Правительством Воронежской области и ООО «ТК «Воронеж-АГРО» о строительстве комплекса по выращиванию огурцов в закрытом грунте.

Подписи под документом поставили Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов, Губернатор Воронежской области Александр Гусев и Генеральный директор ТК «Воронеж-Агро» Сергей Макаров.

Новый тепличный комплекс общей площадью более 45 га расположится в Бобровском районе Воронежской области и будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Его мощность составит 61,1 тыс. т огурцов ежегодно.

Результатом проекта станут не только создание 700 новых рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет Воронежской области порядка 260 млн руб. ежегодно, но также наращивание производственного и экспортного потенциала региона, который занимает 7-е место среди всех регионов страны по экспорту продукции АПК.

«Воронежская область является одним из гарантов продовольственной безопасности страны. Общий объем инвестиций Россельхозбанка в экономику региона уже превышает 470 млрд рублей. При этом 91,5% вложенных нами средств направлены на развитие АПК. Для нас очень важно, когда плодами этих инвестиций становятся успешные проекты. Уверен, что «Воронеж-Агро» станет одним из них», – заявил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Россельхозбанк – надежный партнер в плане комплексного развития сельских территорий. Инвестиционный проект в Бобровском районе не только создаст новые рабочие места и налогооблагаемую базу, но и предполагает долгосрочное, эффективное, взаимовыгодное сотрудничество в области тепличного овощеводства на территории Воронежской области, в целях развития экономики и социальной сферы региона», – сказал Губернатор Воронежской области Александр Гусев.