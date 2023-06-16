ПМЭФ: Россельхозбанк прогнозирует рост инвестиций в агротех в 2023 году

Аналитики Россельхозбанка провели анализ инвестиционной активности на рынке агротехнологий в 2022 году. Объем финансирования составил 30 млн долларов. Эксперты банка прогнозируют рост объемов инвестиций в 2023 году. Об этом на полях XXVI Петербургского международного экономического форума сообщила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Результаты проведенного РСХБ анализа показали, что стабильный рост потока инвестиций в сектор агротехнологий, продолжавшийся в течение последних 10 лет, показал замедление в 2022 году. Объем собранных в прошлом году средств составил 30 млн долларов и оказался меньше, чем в 2021 году.

Аналитики прогнозируют, что инвестиции в агротех продолжат расти в поступательном, но умеренном ритме за счет разных категорий сельскохозяйственных инноваций (в условиях стабилизации ситуации на международных экономических рынках), а не только благодаря сегменту электронной коммерции, который достиг пика своего непосредственного развития в 2021 году.

В России в 2022 году в подавляющем большинстве случаев венчурное финансирование получали проекты онлайн-доставки продуктов питания. Однако среди компаний, проинвестированых в 2022 году, также фигурируют стартапы, специализирующиеся на геномной селекции, технологиях в области производства и ритейла, переработке органических отходов, сельскохозяйственной робототехники, сенсоров и «Интернета вещей», стимуляции роста растений, средств защиты растений.

Отдельно стоит отметить активную поддержку сельскохозяйственных инноваций на государственном уровне: более 8 агротехнологических стартапов получили гранты и на развитие отечественного отраслевого высокотехнологического бизнеса от «Сколково», Фонда содействия инновациям, а также региональных фондов и операторов (причем размер грантов варьировался в денежном диапазоне от 500 тыс. руб. до 260 млн руб.). Среди грантополучателей оказались учреждения, занимающиеся вертикальным фермерством, системами управления хозяйством, технологиями точного внесения удобрений и семян, организацией агротех-образовательной деятельности, разработкой программного обеспечения для ветеринарной лабораторной диагностики и информационно-аналитической агроплатформы, аудитом сельскохозяйственных земель при помощи беспилотных летательных аппаратов и пр.

«В 2021 году по своим объемам инвестиции в агротех задали высочайшую планку. Продолжить позитивную динамику в 2022 году оказалось достаточно сложно. Однако, целесообразно ожидать, что в 2023 году инвесторы будут более активны на агротехнологическом направлении, а осторожность, порожденная целой совокупностью глобальных социально-экономических причин, сменится энтузиазмом в плане потенциального финансирования подающих надежды агротех-проектов, в том числе и в России», - отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

На платформе «РСХБ в цифре» в рамках аналитического сервиса «АгроБит» представлена новая панель визуализации данных, посвященная многолетней динамике инвестиционной агротех-активности, распределению отраслевого финансирования по странам, а также привлечению инвестиций в российский агротех-сектор в динамике двух последних лет (2021-2022 гг.).

Вся релевантная информация по вышеупомянутым направлениям будет ежегодно обновляться внутри платформы «РСХБ в цифре». Ознакомиться подробнее с информацией об инвестициях в агротехнологии и другой аналитикой можно в проекте «АгроБит» на платформе «РСХБ в цифре».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.