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Банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ

В рамках ХХVI Петербургского международного экономического форума банк «Открытие» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации договорились сотрудничать в информационной сфере и проводить совместные мероприятия.

Документ подписали ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

Соглашение предусматривает организацию банком «Открытие» обучающих мероприятий, семинаров, конференций и круглых столов с представителями Университета для обмена знаниями в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе по актуальным вопросам финансовой и банковской деятельности, а также в целях повышения финансовой грамотности. Кроме того, стороны будут сотрудничать в информационных проектах в учебно-методической, научно-исследовательской и социальной сферах.

В рамках соглашения банк «Открытие» окажет содействие студентам Финансового университета в прохождении стажировки и производственной практики в структурных подразделениях кредитной организации. Эксперты банка совместно с университетом будут участвовать в процедуре отбора студентов для такой практики.

Таким образом, банк «Открытие» внесет вклад в развитие научно-образовательного процесса одного из ведущих российских вузов со 100-летней историей и получит новую базу для укрепления своей команды профессиональными молодыми кадрами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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