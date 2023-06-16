Более 1,3 млн пассажиров обслужил аэропорт Иркутска за пять месяцев этого года

Это на 61% больше, чем годом ранее. Такие данные гавань опубликовала в соцсетях.

За первые пять месяцев 2023 года число прилетов и вылетов путешественников увеличилась на 61%, в сравнении с 2022 годом за этот же период, тогда предприятие обслужило 811 375 человек. На начало июня общий трафик авиаузла составил 1 305 115 пассажиров. Рост авиаперелетов зафиксирован как на внутренних, так и на международных направлениях.

С открытием границ показатель зарубежных перелетов вырос на 246% относительно прошлого года. В текущем году количество путешественников составило 202 976 человек, а в 2022 – 58 703 пассажира.

Сейчас индекс пассажиропотока в иркутском аэропорту продолжает расти. Ежедневно предприятие обслуживает около 10 тысяч человек. Самыми популярными маршрутами внутри страны у пассажиров стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи. Что касается международных направлений, то сейчас основные перелеты фокусируются на Таиланде, Китае и странах ближнего зарубежья.