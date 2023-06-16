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Сотрудники на удаленке из-за рубежа есть в каждой одиннадцатой компании Иркутска

Чаще всего это IT-специалисты и дизайнеры. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний из Иркутска.

О наличии дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа, рассказали 9% работодателей. В целом же работники на удаленке, как находящиеся в России, так и за ее пределами, есть сегодня в 33% предприятий и организаций Иркутска. Причем в 2 из 3 таких компаний дистанционного персонала осталось мало: менее 10% от штатной численности.

По словам представителей компаний, на удаленке из России и зарубежья чаще всего трудятся IT-специалисты и дизайнеры.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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