Инфляция в Приангарье за май составила 0,3%

По отношению к соответствующему месяцу прошлого года – 3,5%. Такие данные приводит Иркутскстат.

Индекс потребительских цен по группам товаров и услуг в мае:

продукты питания – 99,65%,

алкогольные напитки – 100,4%,

непродовольственные товары – 100,2%

на платные услуги – 101,4%.

Продовольственные товары

Наблюдается сезонное снижение цен на некоторую плодовоовощную продукцию:

огурцы (27%),

помидоры (17%),

апельсины (4%),

свежие грибы (3%),

зелень (2%).

Значительно подорожала:

белокочанная капуста (40%),

морковь (13%),

виноград (9%),

груши и репчатый лук (8%).

В преддверии сезона заготовок дорожает сахар, его цена за месяц выросла на 4% и составляет в среднем 79 рублей за килограмм. Вместе с тем, снижаются цены на гречку – на 4% и яйца куриные – на 7%.

Пообедать в ресторане стало дороже на 4%.

Непродовольственные товары

Продолжается рост цен на летнюю обувь, особенно женскую (на 10%), кроссовки детские (2%), резиновые сапоги для взрослых (4%) и детей (2%). В период выпускных вечеров магазины подняли цены на мужские костюмы – на 2% и сорочки – на 1%.

В то же время многие продавцы одежды и обуви уценяют кожаные мужские куртки и женские платья из полушерстяных или смесовых тканей (на 2%), мужские кожаные полуботинки и женские закрытые туфли (на 2-2,5%), детские школьные брюки, джинсы и колготки (3%).

Подорожали навесные зеркала для ванной комнаты (4%), обеденные тарелки, зубные щетки, стеганые одеяла и мужские ремни (на 2%).

Из техники более всего выросла цена на смартфоны (5%). А уценка коснулось фотоаппаратов (5%), электроутюгов и телевизоров (3%), смарт-часов (2%), беспроводных наушников и стационарных телефонных аппаратов (1%).

Снижение цен произошло на зубную пасту (5%) и жидкие чистящие и моющие средства (4%).

С наступлением строительного сезона выросла стоимость металлочерепицы – 3%, кирпича – 2%, плит древесностружечных и линолеума – 1-1,5%.

Цены на дизельное топливо по региону выросли на 1%, а на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ 95 – на 0,6%.

Услуги

Туры за рубеж подорожали в среднем на 11%: поездки в страны Закавказья – на 17%, в Турцию – на 14%, в Беларусь – на 10%, в Египет – на 6%. Поездки в ОАЭ стали дешевле на 20%, а в отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии – на 4-6%.

На 15% увеличилась стоимость перелетов экономклассе.

Поездки по России выросли в цене на 6%-8%, путевки в дома отдыха и пансионаты на 3%. А путевки в санатории, наоборот, подешевели (на 3%). Проживание в гостиницах подорожало в 2* – на 3%, а в 4-5* – на 6%.

Билеты на поезда дальнего следования в плацкартном вагоне стали дороже на 18%, а в купейном – на 3%.

В мае выросли цены на услуги по оклейке стен обоями и облицовке кафельной плиткой (на 2-3%).

Подорожали услуги страхования жилья от стандартных рисков и полиса КАСКО (на 4%). Снизилась абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений – на 1%.