Инфляция в Приангарье за май составила 0,3%

По отношению к соответствующему месяцу прошлого года – 3,5%. Такие данные приводит Иркутскстат.
Индекс потребительских цен по группам товаров и услуг в мае:
- продукты питания – 99,65%,
- алкогольные напитки – 100,4%,
- непродовольственные товары – 100,2%
- на платные услуги – 101,4%.
Продовольственные товары
Наблюдается сезонное снижение цен на некоторую плодовоовощную продукцию:
- огурцы (27%),
- помидоры (17%),
- апельсины (4%),
- свежие грибы (3%),
- зелень (2%).
Значительно подорожала:
- белокочанная капуста (40%),
- морковь (13%),
- виноград (9%),
- груши и репчатый лук (8%).
В преддверии сезона заготовок дорожает сахар, его цена за месяц выросла на 4% и составляет в среднем 79 рублей за килограмм. Вместе с тем, снижаются цены на гречку – на 4% и яйца куриные – на 7%.
Пообедать в ресторане стало дороже на 4%.
Непродовольственные товары
Продолжается рост цен на летнюю обувь, особенно женскую (на 10%), кроссовки детские (2%), резиновые сапоги для взрослых (4%) и детей (2%). В период выпускных вечеров магазины подняли цены на мужские костюмы – на 2% и сорочки – на 1%.
В то же время многие продавцы одежды и обуви уценяют кожаные мужские куртки и женские платья из полушерстяных или смесовых тканей (на 2%), мужские кожаные полуботинки и женские закрытые туфли (на 2-2,5%), детские школьные брюки, джинсы и колготки (3%).
Подорожали навесные зеркала для ванной комнаты (4%), обеденные тарелки, зубные щетки, стеганые одеяла и мужские ремни (на 2%).
Из техники более всего выросла цена на смартфоны (5%). А уценка коснулось фотоаппаратов (5%), электроутюгов и телевизоров (3%), смарт-часов (2%), беспроводных наушников и стационарных телефонных аппаратов (1%).
Снижение цен произошло на зубную пасту (5%) и жидкие чистящие и моющие средства (4%).
С наступлением строительного сезона выросла стоимость металлочерепицы – 3%, кирпича – 2%, плит древесностружечных и линолеума – 1-1,5%.
Цены на дизельное топливо по региону выросли на 1%, а на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ 95 – на 0,6%.
Услуги
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Туры за рубеж подорожали в среднем на 11%: поездки в страны Закавказья – на 17%, в Турцию – на 14%, в Беларусь – на 10%, в Египет – на 6%. Поездки в ОАЭ стали дешевле на 20%, а в отдельные страны Юго-Восточной и Средней Азии – на 4-6%.
На 15% увеличилась стоимость перелетов экономклассе.
Поездки по России выросли в цене на 6%-8%, путевки в дома отдыха и пансионаты на 3%. А путевки в санатории, наоборот, подешевели (на 3%). Проживание в гостиницах подорожало в 2* – на 3%, а в 4-5* – на 6%.
Билеты на поезда дальнего следования в плацкартном вагоне стали дороже на 18%, а в купейном – на 3%.
В мае выросли цены на услуги по оклейке стен обоями и облицовке кафельной плиткой (на 2-3%).
Подорожали услуги страхования жилья от стандартных рисков и полиса КАСКО (на 4%). Снизилась абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений – на 1%.