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Дизайнеры, юрисконсульты и системные администраторы чаще других называют себя ленивыми

Чаще всего ленивыми себя называют дизайнеры, юристы и системные администраторы, реже всего — врачи, учителя, экономисты и маркетологи. Женщины признаются в лени реже мужчин, а молодежь — реже старшего поколения. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ленивыми назвали себя 18% россиян. 73%, напротив, отрицают у себя наличие этого качества.

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Мужчины признаются, что ленивы, в полтора раза чаще женщин (22% против 15% соответственно). Желание больше отдыхать и меньше трудиться усиливается с возрастом: если среди молодежи до 24 лет ленивым назвался только каждый восьмой (13%), то среди опрошенных старше 45 — уже каждый четвертый (24%).

Чаще всего в склонности к лени признавались дизайнеры (30%), юристы и системные администраторы (по 27%), медсестры и менеджеры по работе с клиентами (по 24%). В топ-5 профессий с наибольшим количеством любителей безделья вошли также логисты, программисты, ИТР и квалифицированные рабочие (по 22%), главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам (по 21%).

Меньше всего считающих себя ленивыми — среди врачей (13%), учителей, экономистов и маркетологов (по 15%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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