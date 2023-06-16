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Набиуллина предупредила о риске перехода России на плановую экономику

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По ее словам, российская экономика восстанавливается в ускоренном темпе, но чрезмерное вмешательство властей может подавить частную инициативу, сообщают «Ведомости».

«Соблазн управлять структурной трансформацией экономики [может привести] к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о рисках плановой экономики», – сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе сессии на ПМЭФ.

Структурная трансформация, по словам Набиуллиной, «это точно не про то, чтобы совершить большой рывок по широкому кругу отраслей за счет бюджетных трат». В конечном итоге это может привести к недоступности кредита и высокой инфляции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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