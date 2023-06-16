Сбер снизил ставку по базовой ипотечной программе на новостройки

Акция будет продолжаться до 31 августа, на льготные программы нововведение не распространяется, передает РБК.

С 16 июня Сбербанк запускает специальные условия по ипотеке на жилье в новостройках и коммерческую недвижимость на первичном рынке. Условия будут действовать при подаче заявки через «Домклик» до 31 августа 2023 года, сообщили в пресс-службе Сбербанка.



Минимальная процентная ставка при покупке первичного жилья по новым условиям снизится на 1 п.п. и составит 10,9%. Для зарплатных клиентов «Сбера» минимальная ставка составит 10,6%, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе Сбера подчеркнули, что « спрос на новостройки в России восстанавливается, и намерение улучшить жизненные условия у россиян планомерно растет».