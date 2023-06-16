Клиенты банка «Открытие» могут перенести на месяц платеж по кредитной карте

Клиенты банка «Открытие» получили возможность подключить услугу «Пропуск платежа» и перенести на месяц платеж по кредитной карте. Это позволяет избежать начисления процентов, пени и штрафов, а также сохранить качество кредитной истории.

«Пропуск платежа» предусмотрен специально для клиентов, которым по разным причинам неудобно или затруднительно вносить очередной платеж в срок, предусмотренный условиями договора.

Услуга доступна для кредитных карт «120 дней» и Opencard. Клиенты могут подключить ее через чат-бот в приложении, по телефону или в любом офисе банка после внесения трех минимальных платежей.

Услуга платная, в следующем месяце после подключения клиент оплачивает небольшую комиссию за нее и фактическую задолженность по кредитной карте.

Подробнее об услуге «Пропуск платежа» можно узнать на сайте банка.