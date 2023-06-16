Отменена плата за посещение особо охраняемых природных зон в Иркутской области

Читайте также:
16 июня 2023
Постановление подписал председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.
«По закону решение о том, брать или не брать плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, принимается на уровне субъекта Российской Федерации. Правительство Иркутской области приняло решение, что посещение таких территорий в нашем регионе будет бесплатным», – пояснил Константин Зайцев.
Для посещения особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных в Иркутской области:
- Прибайкальского национального парка,
- Байкало-Ленского заповедника,
- заказника Красный Яр,
- Тофаларского заказника.
Необходимо оформить специальное разрешение. Подробная информация – на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».