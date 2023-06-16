Отменена плата за посещение особо охраняемых природных зон в Иркутской области

Постановление подписал председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.

«По закону решение о том, брать или не брать плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, принимается на уровне субъекта Российской Федерации. Правительство Иркутской области приняло решение, что посещение таких территорий в нашем регионе будет бесплатным», – пояснил Константин Зайцев.

Для посещения особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных в Иркутской области:

Прибайкальского национального парка,

Байкало-Ленского заповедника,

заказника Красный Яр,

Тофаларского заказника.

Необходимо оформить специальное разрешение. Подробная информация – на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».