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Отменена плата за посещение особо охраняемых природных зон в Иркутской области

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Постановление подписал председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.

«По закону решение о том, брать или не брать плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения, принимается на уровне субъекта Российской Федерации. Правительство Иркутской области приняло решение, что посещение таких территорий в нашем регионе будет бесплатным», – пояснил Константин Зайцев.

Для посещения особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных в Иркутской области:

  • Прибайкальского национального парка,
  • Байкало-Ленского заповедника,
  • заказника Красный Яр,
  • Тофаларского заказника.

Необходимо оформить специальное разрешение. Подробная информация – на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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