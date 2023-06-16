Процедуру подключения к электросетям упростят инвесторам в Иркутской области

Правительство Иркутской области, «Эн+ Холдинг» и «Корпорация развития Иркутской области» заключили соглашение о «Региональном инвестиционном стандарте». Подписи в документе поставили губернатор Приангарья Игорь Кобзев, генеральный директор корпорации развития Иркутской области Александр Лаутин и заместитель генерального директора – операционный директор «Эн+ Холдинг» Михаил Хардиков.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Соглашение позволит оптимизировать процедуру подключения объектов к электрическим сетям при реализации инвестиционных проектов в Иркутской области.

– В Иркутской области разработана эффективная система мер и инструментов поддержки бизнеса. У нас созданы благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности и экономики, активно реализуется стратегия социально-экономического развития. Регион открыт для инвестиций в инфраструктуру, и соглашение, подписанное сегодня, дает новые возможности инвесторам, – сообщил Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что Приангарье входит в десятку лидеров по экономическому потенциалу и сохраняет высокие темпы роста промышленного производства, который в 2022 году превысил 102 %. Сейчас в регионе работает более 180 инвестпроектов общей стоимостью более 3 трлн рублей. В перспективе это около 40 тысяч новых рабочих мест и значимые дополнительные налоговые поступления в областной бюджет. Соглашение сделает взаимодействие инвесторов с энергетиками более продуктивным и объем инвестиций в экономику Иркутской области будет расти.

Соглашение предусматривает создание алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям и мониторинг соблюдения сроков подключения.

Информация для инвесторов о местах расположения центров питания напряжением 35 кВт и выше, их установленной трансформаторной мощности и объёме мощности, свободной для технологического присоединения, будет публиковаться на инвестиционном интернет-портале Иркутской области.