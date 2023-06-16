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Тулунская компания задолжала работникам более полумиллиона рублей

Компания по производству щебня в городе Тулуне Иркутской области задолжала работникам 540 тысяч рублей по зарплатам, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что уволенному человеку и еще 16 сотрудникам организация не заплатила деньги за февраль 2023 года. Также фирма должна была людям компенсацию за нарушение срока выплат.

«Кроме того, в Положении об оплате труда и дополнительных выплатах организации отсутствовали сроки выплаты заработной платы, не был установлен порядок ее индексации и оплаты во время простоя», – пояснили в ведомстве.

После прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда перед работниками была полностью погашена, выдана компенсация и принято новое положение об оплате труда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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