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Бойцам из Иркутска доставили в зону СВО автомобиль и квадроциклы

Мотострелковый полк «Херсон», где служат иркутяне, получил два квадроцикла и автомобиль – технику купили на средства благотворительного фонда поддержки общественно-патриотических инициатив «Любимый город», рассказали в мэрии.

«Автомобиль для «Херсона» выбирали сами бойцы отряда. Для этого мы выезжали с ними в Краснодарский край, чтобы приобретаемая машина полностью соответствовала требованиям ребят. При этом не оставляем без внимания иркутян в других воинских подразделениях», – пояснил руководитель фонда Михаил Лунев.

Ранее в зону СВО по заявкам военнослужащих были направлены бытовые вещи и спецоборудование. Одним из последних адресатов стал отряд «Невский». Все предметы закупали на пожертвования горожан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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