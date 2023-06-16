Павел Ковпак из Иркутска погиб в зоне СВО: в память о нем в городе установили доску

Мемориальную доску участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Павлу Ковпаку установили в Иркутске – ее разместили на фасаде здания школы № 6, рассказали в мэрии.

Детство мужчины прошло в столице Приангарья. Он занимался плаванием и боевым искусством, интересовался оружием. После получения школьного аттестата его призвали в армию. Окончил учебный центр Пензенского артиллерийского училища.

Для дальнейшего прохождения службы был отправлен в Южную Осетию в 4-ю гвардейскую Вапнярско-Берлинскую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова военную базу. Позднее подписал контракт и заступил в снайперский взвод. Близкие вспоминают, что Павел еще со школьных лет хотел служить Родине.

«После окончания девятого класса и многочисленных размышлений о выборе профессии Паша сказал мне: «Мечтаю стать военным, защищать народ и страну». Тогда я подумала, что это слишком громкие слова для пятнадцатилетнего парня. Но сдержал обещание. Для меня он всегда будет ребенком и в то же время – настоящим мужчиной и воином, оставшимся верным своим принципам», – сказала мама бойца Елена Ковпак.

Памятный знак был установлен на здании в рамках официальной церемонии, которая состоялась сегодня.