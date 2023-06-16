Заморозки до -3 градусов ожидают в Иркутской области

Похолодание ожидается грядущей ночью в Иркутской области – заморозки до -3 градусов возможны в верхнеленских районах, рассказали в региональном УГМС.

В целом в Приангарье будет переменная облачность, без осадков. В северных, западных и южных районах местами возможны кратковременные дожди, днем – грозы. Утром в отдельных районах прогнозируется туман, ветер юго-восточный, юго-западный подует со скоростью 3-8 м/с, местами порывы усилятся до 11-14 м/с.

Днем ожидается +21,+26 при солнечной погоде, при облачной – в среднем +12,+17 градусов.

В Иркутске будет довольно тепло: прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-восточный подует со скоростью 5-10 м/с, температура ночью составит +7,+9 градусов, днем поднимется до +22 градусов.