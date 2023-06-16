Новая скульптура из белого мрамора появилась в Ольхонском районе: как она выглядит

Скульптура «Буха-Нойон», что переводится как «Белый бык», появилась в поселке Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области – работу создал скульптор с мировым именем Жигжит Баясхаланов, сообщил мэр Андрей Тыхеев.

Фигура выполнена из белого мрамора, она создавалась в течение года. Бык для бурятского народа имеет особое значение – считается, что божество Буха-Нойон принимал облик этого животного, он совершал подвиги.

Автор творения является заслуженным художником Республики Бурятия, участником международных и всероссийских выставок. Его работы хранятся в Национальном музее-заповеднике «Московский Кремль», выставочном центре «Гостиный двор» в Москве, Эрмитаже в Санкт-Петербурге, Музее изобразительных искусств в Улан-Баторе, кроме того, в Милане, Париже и других городах мира.