Новости

Новая скульптура из белого мрамора появилась в Ольхонском районе: как она выглядит

Скульптура «Буха-Нойон», что переводится как «Белый бык», появилась в поселке Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области – работу создал скульптор с мировым именем Жигжит Баясхаланов, сообщил мэр Андрей Тыхеев.

Фигура выполнена из белого мрамора, она создавалась в течение года. Бык для бурятского народа имеет особое значение – считается, что божество Буха-Нойон принимал облик этого животного, он совершал подвиги.

Автор творения является заслуженным художником Республики Бурятия, участником международных и всероссийских выставок. Его работы хранятся в Национальном музее-заповеднике «Московский Кремль», выставочном центре «Гостиный двор» в Москве, Эрмитаже в Санкт-Петербурге, Музее изобразительных искусств в Улан-Баторе, кроме того, в Милане, Париже и других городах мира.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ПМЭФ
Выступление Путина на ПМЭФ-2023: 10 цитат
ИИ принесет России 1 трлн рублей к 2025 году
Загрузка отеля не ниже 90% – Сбер на ПМЭФ презентовал курорт в Крыму «Mriya Resort & SPA»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес