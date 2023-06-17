Игорь Нагаев из Усть-Илимска погиб в зоне спецоперации

Накануне город Усть-Илимск Иркутской области простился с Нагаевым Игорем Владимировичем, уроженцем населенного пункта, погибшим в ходе выполнения задач специальной военной операции, рассказала мэр Анна Щекина.

Мужчина родился в 1992 году. Учился в школе №5, рос в многодетной семье, где помимо него, было еще три сестры.

«Он принял сильное и мужественное решение – отправиться на специальную военную операцию. Игорь Владимирович был верен своему воинскому долгу, сражался за будущее нашей страны, за победу», – сообщила глава города.