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Два фармзавода в Иркутской области увеличили выпуск лекарств в три раза

Два крупных производителя лекарственных препаратов в Иркутской области – компании «Фармасинтез» и «Усолье-Сибирский химфармзавод» – за последние пять лет увеличили выпуск продукции примерно в три раза, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

«Мы видим позитивные тенденции – представители несырьевой экономики наращивают объемы и расширяют линейку высокотехнологичной продукции. Например, у нас очень активно развиваются фармпредприятия. Так, за последние 5 лет «Фармасинтез» увеличил выпуск лекарственных препаратов в 2,7 раза, Усолье-Сибирский химфармзавод увеличил производство более чем в 3 раза», – сказал Кобзев.

Он также отметил, что «Фармасинтез» собирается строить дополнительные производства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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