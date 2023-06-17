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Количество рейсов из Иркутска в Китай планируется увеличить

«Аэрофлот» планирует расширять программу полетов в Китай и открыть дополнительные рейсы из Иркутска, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Сергея Александровского.

«В ближайшее время планируем открыть дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Китайскую программу будем расширять, но умеренно – с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится», – сказал Александровский.

Заявление было сделано в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит 14-17 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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