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Задержан помощник нетрезвого капитана, подозреваемый в совершении аварии на Лене

Правоохранители задержали помощника капитана по подозрению в совершении аварии на реке Лена на танкере «Ерофей Хабаров» в районе поселка Алексеевск в Иркутской области, рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ему предъявлено обвинение, мера пресечения избирается. Сейчас ведется следствие для закрепления доказательств по делу.

Напомним, 12 июня столкнулись танкеры «Ерофей Хабаров» и ТР-901. В результате происшествия была повреждена цистерна с топливом, из которой в акваторию реки вытек бензин АИ-92. Собственнику судна «Ерофей Хабаров» и груза причинен крупный ущерб, а также создана угроза окружающей среде.

Известно, что капитан, который в момент аварии был пьян, доверил управление теплоходом своему помощнику.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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