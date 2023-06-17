Каждый пятый иркутянин признался, что считает себя ленивым

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос о лени среди экономически активного населения из Иркутска и выяснили, что каждый пятый горожанин считает себя ленивым. Результаты исследования есть у SIA.RU.

«Ленивыми назвали себя 20% иркутян. 76%, напротив, отрицают у себя наличие этого качества. Мужчины признаются, что ленивы, в полтора раза чаще женщин – 24% против 17% соответственно», – говорится в сообщении.

Желание больше отдыхать и меньше работать усиливается с возрастом: если среди молодежи до 24 лет ленивым назвался только каждый восьмой – 13%, то среди опрошенных старше 45 – уже каждый четвертый, или 26%.

Обычно в склонности к лени признавались дизайнеры – 33%, юристы и системные администраторы – по 29%, медсестры и менеджеры по работе с клиентами – по 25%.

В топ-5 профессий с наибольшим количеством любителей безделья вошли также логисты, программисты, ИТР и квалифицированные рабочие – по 22%, главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам – по 20%.

Меньше всего считают себя ленивыми врачи – 11%, а также учителя, экономисты и маркетологи – по 15%.