Авария в районе ТЭЦ-12 произошла на водоводе в Черемхово

Мэр города Черемхово Иркутской области Вадим Семенов предупредил местных жителей об аварии, которая случилась на гидротехническом сооружении.

«Сейчас на водоводе в районе ТЭЦ-12 произошла серьезная авария. Жители 1-ой Шахты, поселков Индустриальный и Каменный карьер останутся без воды на период ее устранения аварии. В настоящее время причина установлена, аварийные бригады работают на месте», – пояснил глава населенного пункта.

При необходимости жителям данных районов будет организован подвоз воды.