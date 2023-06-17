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Авария в районе ТЭЦ-12 произошла на водоводе в Черемхово

Мэр города Черемхово Иркутской области Вадим Семенов предупредил местных жителей об аварии, которая случилась на гидротехническом сооружении.

«Сейчас на водоводе в районе ТЭЦ-12 произошла серьезная авария. Жители 1-ой Шахты, поселков Индустриальный и Каменный карьер останутся без воды на период ее устранения аварии. В настоящее время причина установлена, аварийные бригады работают на месте», – пояснил глава населенного пункта.

При необходимости жителям данных районов будет организован подвоз воды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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