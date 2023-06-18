Единственная библиотека в Бугульдейке пострадала от пожара: здание удалось восстановить

Пожар повредил единственную библиотеку в поселке Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области – учреждение удалось отреставрировать, об этом рассказала министр культуры Олеся Полунина.

Фото министерства кульутры Иркутской области

«Мы все очень переживали за коллег, за единственную библиотеку Бугульдейки. И вот прошел год, который библиотека провела в Доме культуры. Благодаря поддержке администрации, депутатов района, главе и односельчанам в библиотеке выполнили ремонт, все отмыли», – рассказала глава министерства.

Фото министерства кульутры Иркутской области

Возгорание случилось утром 19 июня в прошлом году: огнем были повреждены зал для взрослого абонемента, мебель, оргтехника. По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В настоящее время организация вновь принимает читателей.