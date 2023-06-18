Постоянная экспозиция Даши Намдакова в Иркутске откроется в новом формате

Выставку знаменитого скульптора Даши Намдакова реконструируют в Иркутске – совсем скоро она откроется в новом формате, рассказали в Галерее Виктора Бронштейна.

Фото Галереи Виктора Бронштейна

Ее запустят в обновленном пространстве, похожем на лабиринт: работы непосредственно автора и его семьи разделят и разместят в разных залах на первом этаже.

Фантастическую атмосферу дополнит музыка композитора из Москвы Хандра, который создал ее специально для выставки.

Увидеть новое пространство и работы мастера и его родственников можно будет уже этим летом, с 1 июля.