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Постоянная экспозиция Даши Намдакова в Иркутске откроется в новом формате

Выставку знаменитого скульптора Даши Намдакова реконструируют в Иркутске – совсем скоро она откроется в новом формате, рассказали в Галерее Виктора Бронштейна.

<p>Фото Галереи Виктора Бронштейна</p>

Фото Галереи Виктора Бронштейна

Ее запустят в обновленном пространстве, похожем на лабиринт: работы непосредственно автора и его семьи разделят и разместят в разных залах на первом этаже.

Фантастическую атмосферу дополнит музыка композитора из Москвы Хандра, который создал ее специально для выставки.

Увидеть новое пространство и работы мастера и его родственников можно будет уже этим летом, с 1 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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