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Ремонт участков дорог в Нижнеудинском районе обойдется в 1,8 млрд рублей

Ремонт участков дорог общей протяженностью около 40 км проводится в настоящее время в Нижнеудинском районе Иркутской области – на эти цели потратят 1,8 млрд рублей, сообщили в региональном правительстве.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Большая часть средств –  1,01 млрд рублей – будет направлено на строительство моста на дороге Нижнеудинск –  Боровинок – Чуна через реку Уда. В настоящее время возведены все опоры: пять русловых и две береговые, идет монтаж пролетов. Открыть мост планируется в этом году.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

После возведения дамбы в Нижнеудинске отремонтируют 10 улиц общей протяженностью 14,9 км. Из областного бюджета на это выделили 112,1 млн рублей.

Начат капремонт ул. Кржижановского длиной 2,1 км. Стоимость работ составляет 67,2 млн рублей. В завершающей стадии находится и реконструкция ул. Заимка Муксут длиной 2,1 км.

Власти накануне провели проверку указанной ранее деятельности. Установлено, что во время капремонта подъезда к поселку Шумский и ремонта дороги Нижнеудинск – Порог подрядчик некачественно уложил асфальтобетон. Ему нужно за свой счет исправить недочеты.

Инспекции объектов будут проводиться и в дальнейшем.


<p>Фото правительства Иркутской области</p> <p>Фото правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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