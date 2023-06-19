«Сегодня турист едет мимо Иркутска»

Спрос на качественные объекты размещения в Иркутске и на Байкале возник еще до пандемии, считает руководитель Ассоциации гостиничной индустрии «Пять звезд» Екатерина Процентова. Проектов было много, но реализовались далеко не все. По словам эксперта, отсутствие премиум-отелей – далеко не единственная проблема туротрасли сегодня. Что сделать, чтобы туристы ехали не «мимо Иркутска», каких объектов не хватает на Байкале и как новые отели 5* могут переломить ситуацию?

Новые отели меняют «лицо» туриста

Как говорит Екатерина Процентова, инвесторы задумались о строительстве качественных объектов размещения на Байкале и в Иркутске еще в 2018 году, когда почувствовали серьёзный турпоток.

– С приходом премиум-отелей меняется «лицо» туриста, запросы на проживание, качество сервиса. Затраты такого туриста выше, а значит, и доходы отрасли и региона растут.

Сегодня, по словам Екатерины, отельный рынок Иркутска представлен в основном 3* и 4* бизнес-отелями с количеством номеров от 20 до 70. Есть и мини-отели до 15 номеров, хостелы. Крупных отелей всего пять: «Ангара» (300 номеров), «Иркутск Сити Центр» (208), «Иркутск» (163), «Ибис» (128) и «Союз» (106). Эти отели готовы принимать большие группы туристов, их можно отнести и к туристическим, и к бизнес-отелям, так как есть инфраструктура для проведения событийных и конференц-мероприятий.

– Есть в городе и несколько небольших пятизвездочных отелей, но они пока не могут полностью удовлетворить имеющийся спрос на качественное размещение. В целом, я бы сказала, номерной фонд города достаточный, но качественного размещения мало.

Не хватает и «четвёрок», и «пятёрок»

Безусловно, новые 5* отели нужны городу, уверена Екатерина Процентова.

– И планы по их открытию есть. Скоро откроется отель «Курбатов», где инвестором выступает Эн+. В планах – открытие 5* отеля в здании Востсибугля, там идёт стадия проектирования. У компании серьезные намерения по строительству качественных премиум-объектов в историческом центре города.

По мнению эксперта, в городе не хватает не только «пятёрок», но и качественных сетевых «четверок».

– Сейчас в этой нише работают только два отеля – «Ибис» и «Иркутск Сити Центр». Инвесторы планировали построить еще четыре отеля в этой категории, но разным причинам свои планы поставили на паузу. Первый должен был появиться напротив аэропорта, второй – на углу Рабочей и Декабрьских Событий, третий – в «Союзе» и еще один в районе Октябрьской революции. Пока Эн+ один из немногих инвесторов, кто реализовал свои планы по строительству качественных объектов.

За городом качественных отелей еще меньше

– Является ли отсутствие 5* в Иркутске стоп-фактором для развития Байкала? Считаю, что да, – говорит Екатерина Процентова. – Те туристы, которые могли прийти на «пятёрку», к нам просто не приходят, мы их не видим. А они есть! И в России, и в Китае есть, и в Восточной Азии. Будет ли хорошей загрузка 5* отелей? Если будут послабления с пропуском иностранных туристов, нормализуется геополитическая ситуация, конечно, турист поедет. Байкал востребован и сейчас. Отели в туристический сезон стоят полными.

За городом, по словам Екатерины, качественных отелей еще меньше, чем в Иркутске: так, по Байкальскому тракту есть только три «четвёрки».

– Это отель «Байкал» в Листвянке, который вот-вот откроется после реновации, ГК «Анастасия», а также «Бурдугуз», где сейчас достраивают 24 номера к имеющимся 43 номерам. Больше «четвёрок» нет. По Ольхонскому направлению – в принципе нет «четвёрок». Есть неплохие трехзвёздочные отели – «Порт Ольхон», «Вилла Малина»,– но это небольшие отели ёмкостью менее 50 номеров, «Байкал вью» – на 100 номеров. Меняется и отель «Маяк» в Листвянке, отель находится сейчас в процессе реновации и планиует подавать документы на получение категории звездности. Большая же часть номерного загородного фонда – это турбазы, в основном сезонного типа.

Городские отели «проседают»

По мнению Екатерины Процентовой, кроме недостатка качественных объектов размещения у региональной туротрасли есть и другие серьезные вызовы.

– Проблема номер один – кадры. Трудности возникают при поиске любого персонала – от горничной и дворника до руководящих лиц. В Иркутске есть несколько учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, которые готовят кадры для отрасли. Но по статистике даже половина выпускников вузов и колледжей не остаются работать в гостиничной индустрии. Если мы построим в Байкальске по проекту ВЭБа пятизвездочные отели – а там планируется не одна «пятёрка», – то главный вопрос – кто там будет работать? – рассуждает она.

Проблема номер два – короткий срок пребывания туристов в Иркутске.

– Сегодня турист едет мимо Иркутска. Сразу из аэропорта он заходит на завтрак в городские отели и уезжает напрямую на Байкал. Начиная с 2020 года, городские отели серьезно проседают, а по загородным, наоборот, наблюдается всплеск. Если раньше загрузка загородных отелей в несезон была по расписанию пятница-воскресенье, в лучшем случае, понедельник, то сегодня загородные отели загружены хорошо практически всю неделю, даже несмотря на недостаток сервиса.

Почему так происходит? По мнению Екатерины, проблема номер три – конкуренция.

– В городе люди активно вкладывают деньги в приобретение недвижимости, а потом сдают туристам апартаменты, – поясняет она. – Именно апарты составляют огромную конкуренцию 3* и 4* отелям, они оттягивают на себя примерно 30-40% рынка. Владельцы апартов не отягощены заботами серьезного гостиничного бизнеса, где помимо кадрового вопроса есть многочисленные обязательства по ведению бизнеса: медосмотр сотрудников, прохождение специальной оценки условий труда, подготовка паспортов по антитеррористической безопасности, прохождение процедуры классификации, обучение линейного персонала, повышение квалификации, охрана труда, пожарная безопасность и т.д. Список обязательств можно продолжить.

Нужны событийные мероприятия

Строительство 5* отелей сработает на престижность региона, повысит наполнение казны. А если региону добавить в календарь событийные мероприятия, международные, в том числе, спортивные, говорит Екатерина Процентова, это изменит и имидж Иркутской области – а заодно и загрузку отелей.

– Вспомните БЭФ, он проходил раз в 2 года и длился всего 3 дня, но подготовка к нему начиналась задолго, требовала присутствия многих служб и ответственных лиц, в это время все отели были загружены. И нам, конечно, не хватает мероприятий такого масштаба. Конгрессных площадок в городе немного, максимальная вместимость зала в Сбере – 500 человек, в БайкалБизнесЦентре – 400 человек, больше таких залов нет, а для крупных мероприятий нужны залы на 800-1000 мест. Кроме того, есть постконгрессное обслуживание. Байкал всегда привлекает. Знаю, сейчас региональные власти уделяют этому вопросу серьезное внимание, и есть надежда, что многое изменится.