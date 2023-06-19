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Опасный для купания водоем нашли в Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения летом организовало контроль качества ресурсов в 62 мониторинговых точках, сообщили в ведомстве.

«По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов 2-й категории по микробиологическим показателям в следующих муниципальных образованиях: город Ангарск, 6-й квартал, водоем "Еловский пруд"», –  отметили в управлении.

Воду проверяли на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Купание в указанном водоеме опасно для здоровья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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