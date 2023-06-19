Иркутяне поделились откровениями про отношения: 10% ими не довольны

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди экономически активного населения Иркутска и выяснили, что каждый десятый не доволен своими отношениями. Результаты есть у SIA.RU.

«Довольны своими отношениями 89% мужчин и 85% женщин, причем однозначно уверены в этом 47% и 46% соответственно. Число тех, кого не радует брак, среди представителей сильного пола составляет 11%, среди прекрасного – 15%, абсолютно недовольны своим союзом 3 и 4% соответственно», – узнали также эксперты.

Полностью счастливых в отношениях людей намного больше среди «родственных душ» – по 62% среди мужчин и женщин. В неудовлетворенности отношениями втрое чаще признаются люди, живущие в союзе с «противоположностью».

Кроме того, о том, что их пару можно охарактеризовать скорее как «родственные души», сообщили 49% мужчин и 51% женщин. Союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», почти вдвое меньше: такими видят свои отношения 27% мужчин и 25% женщин.

58% мужчин и 52% женщин рассказали, что со своей второй половинкой они скорее совпадают в том, что нравится им обоим. В том, что не нравится, совпадают с супругом 17% женщин и 16% мужчин. В общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как «родственные души», а в общих антипатиях – те, кто влюбился по принципу «противоположности притягиваются».