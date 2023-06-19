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Школьница в Иркутской области отправилась на заработки и пропала

Поиски 16-летней Анастасии Бернадской ведутся в Иркутской области: известно, что 16 июня ранним утром девочка отправилась клеить объявления и пропала, рассказали в СУ СКР по региону.

«Проверены все камеры видеонаблюдения по пути следования подростка. В 08.15 зафиксировано, как Анастасия проходит к остановке​ "РЭБ", больше в поле зрения видеокамер она не попадала. Проверены все увеселительные заведения, чердаки, подвалы, береговая линия от мкр. Заката до мкр. Мостоотряд, лесной массив», – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется расследование. Несовершеннолетняя на профилактических учетах не состоит, семья характеризуется положительно. 16 июня подросток заходил в мессенджеры, после чего телефон стал недоступен.

Школьница была одета в ветровку черную с желтыми и голубыми вставками, штаны синего цвета и голубые кеды. Людей, что-либо знающих о месте положения пропавшей, просят звонить в 112.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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