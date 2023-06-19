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Михаил Хардиков подвел итоги ПМЭФ-2023

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Для Эн+ форум получился крайне насушенным и успешным. Об этом рассказал глава энергетического бизнеса холдинга Михаил Хардиков.

«Приняли участие в важнейших сессиях: по развитию кадров – программа профессионалитет, частному государственному партнерству, экологии и развитию возобновляемых источников энергии. Подписали ряд важнейших соглашений – по региональному инвестиционному стандарту и развитию площадки в Усолье-Сибирском. Все это направлено на развитие экономики страны и Сибири в частности», – говорит он.

Помимо этого, Михаил Хардиков заявил о планах провести 22 июня координационный совет РСПП по СФО. Там обсудят социально-экономическую стратегию развития Сибири.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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