Налог на добычу драгоценных металлов могут ввести в России

Он коснется металлов, извлекаемых попутно в других рудах. Об этом сообщили «Известия».

Такую меру предложила Генпрокуратура, ее поддержал Минфин. Сейчас попутная добыча драгметаллов налоговыми выплатами не облагается, мера позволит России увеличить поступления в бюджет более 100 млрд рублей в год, отмечают аналитики. При этом представители бизнеса видят риск негативных последствий для компаний из-за повышения фискальной нагрузки. В Минфине отметили, что проведут обсуждения с участниками отрасли.

– Министерство прорабатывает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих драгоценные металлы, для дальнейшего обсуждения с заинтересованными ведомствами и представителями предпринимательского сообщества, – рассказали «Известиям» в Минфине.

Согласно налоговому законодательству, сбором облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Что же касается драгметаллов, извлекаемых попутно из отвалов и отходов добывающих компаний, к ним применяется льготная ставка НДПИ 0%, добавил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.