Членство России в «Зеленой карте» могут приостановить 30 июня

Так называется международный полис страхования автогражданской ответственности, аналог ОСАГО. Об этом сообщают «Известия».

Эта система работает с 1951 года, РФ присоединилась к ней в 2009 году. Всего в бюро входит 48 государств. Вместо покупки отдельных местных страховок водитель из страны – участника системы может приобрести подобную комплексную защиту для зарубежных поездок.

Общее собрание бюро «Зеленая карта» состоится 30 июня, и большинство стран хотят проголосовать за приостановку членства России, рассказал «Известиям» источник на страховом рынке. Он пояснил: в этом случае все иностранные «Зеленые карты» перестанут действовать на территории РФ, а отечественные – за рубежом, причем даже в дружественных государствах. Информацию подтвердили и другие представители отрасли.