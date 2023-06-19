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АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU) со «Стабильным» прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило  кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня ВВВ+ (RU), прогноз «Стабильный».

Эксперты агентства отметили, что повышение кредитного рейтинга Банка Уралсиб обусловлено усилением бизнес-профиля банка вследствие планомерного и относительно низкорискового роста масштаба деятельности согласно утвержденной стратегии – при наращивании капитализации, сокращении доли проблемной задолженности и снижении прочих рисков деятельности. Универсальный характер деятельности Уралсиба определяет достаточно высокую диверсификацию его операционного дохода.  Попадание в санкционные списки, по оценке АКРА, не должно существенным образом сказаться на структуре доходов банка.

Оценка собственной кредитоспособности Банка Уралсиб обусловлена адекватными оценками по достаточности капитала и по фактору фондирования и ликвидности, а также удовлетворительным риск-профилем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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