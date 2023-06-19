Первомай растянут на четыре дня

Минтруд нашел способ удлинить праздники, не затронув новогодние каникулы. Об этом «Известиям» на ПМЭФ сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Планируется, что к 1 Мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд. При этом новогодние каникулы не пострадают – они будут полноценными с выходом на работу 8 января.

Минтруд постарался сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, заявил «Известиям» Антон Котяков. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что сложившийся формат праздников с длинными каникулами зимой оптимален и менять его не стоит.

Ежегодно в середине лета Минтруд публикует проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год с учетом переносов. Обычно это делается для того, чтобы не дробить рабочую неделю и по возможности удлинить праздничные дни. Следующий год не исключение.