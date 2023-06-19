Названы самые популярные направления для семейного отдыха

79,9% россиян проведет июльский отпуск внутри страны, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Самым популярным направлением для семейных поездок по России стал Санкт-Петербург: доля Северной столицы составляет 11,5% от всех бронирований отелей по стране. На втором месте оказался Адлер, куда отправятся 9,8% путешественников с детьми, а на третьем – Москва, на которую приходится 8,5%. Кроме того, в список вошли Эсто-Садок (4,4%), Ростов-на-Дону (3,9%), Сочи (3,8%), Казань (3,7%), Анапа (3,5%), Калининград (3,1%) и Владивосток (2,6%).

Чаще всего туристы с детьми выбирают объекты размещения без звезд (апартаменты, гостевые дома и хостелы) – их на июль забронировали в 41,6% случаев. На долю трехзвездочных отелей приходится 30,7% заказов, а четырехзвездочных – 18,7%. Остальные путешественники остановятся в пятизвездочных (4,9%) и двухзвездочных гостиницах (4,1%).