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Даши Намдаков оставил рисунок на салфетке во время посещения Иволгинского дацана

Известный скульптор, ювелир, художник, дизайнер родился и вырос в Забайкалье.

Известный скульптор Даши Намдаков нарисовал пастуха на салфетке во время обеда в Иволгинском дацане. Об этом в телеграм рассказал глава Буддийской Традиционной Сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев.

Даши Намдаков родился в Забайкальском крае, его первая персональная выставка прошла в Иркутске в 2000 году. После этого он провел множество выставок по всему миру: от Токио и Пекина до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Сейчас Даши живет в Лондоне, а скульптуры создает в Италии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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