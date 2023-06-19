Эн+ сообщила о строительстве подстанции и масштабной модернизации сетей в Шелеховском районе

Компания продолжает обширную программу модернизации электросетей в Иркутской области. В начале июня компания заявила о строительстве двух новых электроподстанций в Иркутском районе, а сегодня – о строительстве новой подстанции «Высота» и реконструкцию сетей в Шелеховском районе. Компания инвестирует модернизацию сетей в 2023 году около 150 миллионов рублей, а до 2029 – почти миллиард.

Ввод новой подстанции в Шелеховском районе положительно скажется на качестве электроснабжения поселка Лесной города Шелехов, СНТ Белочка, Юбилейное, Лаванда, Дружба и Металлург. Кроме того, сократится количество плановых отключений в период ремонтных работ, и будет обеспечена возможность подключения к электросетям новых потребителей. Общий объем инвестиций по проекту на строительство подстанции в 2022-2023 составил около 150 миллионов рублей.

-- Строительство нового центра питания в рамках инвестиционной программы стартовало в 2022 году, подстанция обеспечит дополнительную мощность в объеме свыше 12 МВт. Все идет по графику, уже выполнены строительно-монтажные работы, впереди – пуско-наладочные, - отметил главный инженер Алексей Розум.

Кроме того, в районе стартовали реконструкции и строительство воздушных линий электропередачи. Так, в поселке Большой Луг уже установлены новые железобетонные опоры в ближайшее время подрядчик приступит к установке провода. Это позволит увеличить пропускную способность линий. В течение теплого времени года работы пройдут по нескольким улицам на линиях напряжением 0,4 и 10 кВ, общая протяженность сетей – около 10 километров. Аналогичные работы также пройдут в Олхе, Шаманке и Мотах на сетях общей протяженностью 8 километров.

– В рамках совместно разработанной инвестиционной программы до 2029 года на модернизацию электросетей планируется направить около миллиарда рублей. Основное направление – повышение качества и надежность электроснабжения для дальнейшего развития Шелеховского района. Мы ведем постоянную работу с энергетиками, все взятые на себя обязательства компания выполняет, – рассказал заместитель мэра Шелеховского района Дмитрий Савельев.

Компания приступила к обслуживанию сетей в Шелеховском районе в декабре 2021 года. Это позволило впервые за многие годы приступить к их масштабной модернизации. В 2022 году объем инвестиций составил более 100 миллионов рублей. Благодаря комплексному подходу энергетики уже добились хороших результатов: аварийность удалось снизить на 28%, а количество обращение потребителей с жалобами на отключения и некачественное электроснабжение в 1,6 раза.