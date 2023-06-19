Банк «Открытие» начал выдавать автокредиты на автомобили Livan

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») начал прием заявок по розничным партнерским программам кредитования нового китайского бренда Livan. Продажи марки в России стартовали сегодня. В зависимости от срока кредита и суммы первоначального взноса клиентам банка доступно финансирование по ставкам от 0,01% до 7,5%.

Первый автокредит оформлен в Челябинске на модель Livan X3Pro сроком на 7 лет. Стоимость автомобиля составила 1 711 000 рублей с учетом дополнительного оборудования.

Для автолюбителей, которые хотят выплатить кредит в минимально короткие сроки, действует специальное предложение: кредит по ставке 0,01%, на 6 месяцев или год, с минимальным первоначальным взносом от 50%. Оформить его можно под залог приобретаемого автомобиля, на сумму до 8 млн рублей. Наилучшие условия доступны при подключении услуги «Ставка автомобилиста».

Программа «Отличный старт» позволяет получить финансирование по ставке от 5,5%, на сумму до 8 млн рублей, на пять лет и с минимальным первоначальным взносом 50%. В рамках программы предусмотрена опция кредитования без каско. Наилучшие условия доступны при оформлении страхования жизни и подключении услуги «Ставка автомобилиста».

В рамках программы Livan Direct можно оформить автокредит по ставке от 7,5%, на срок от трех до семи лет, с первоначальным взносом от 30%, с каско или без него. Наилучшие условия доступны при оформлении страхования жизни и подключении услуги «Ставка автомобилиста».

Китайский бренд Livan («Ливэн») создан Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group. С 15 июня стартовали продажи кроссовера Livan X3Pro, а в дальнейшем линейка будет расширена до трех машин – добавятся седан Livan S6Pro и среднеразмерный кроссовер Livan X6Pro.

«Мы ожидаем, что марка Livan, возникшая в результате синергии двух популярных китайских брендов, будет востребована автовладельцами, в том числе благодаря нахождению в ценовом сегменте до 2 млн рублей, — отметила руководитель «Открытие Авто» ( блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая. — Мы в свою очередь продолжаем активно развивать кредитование автомобилей из КНР, оперативно реагируя на клиентские спрос и предпочтения. Тем более что Россия минувшей весной уже захватила уверенное лидерство среди зарубежных рынков по предложению китайских моделей. При этом мы видим как рост доли китайских автоконцернов в российском авторитейле, так и рост кредитных продаж в этом направлении. Каждый четвертый автокредит на новый автомобиль по итогам января -мая был выдан банком на машину из Китая».