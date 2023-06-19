Названы лучшие экономические вузы России

Топ-3 лидеров рейтинга SuperJob прошлого года удалось сохранить свои позиции. На первом месте – Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.

Выпускники МГИМО, занятые в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 165 000 руб., за год зарплаты выросли на 15 000 руб. (+10%). На второй строке – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средним заработком выпускников 150 000 руб. в месяц (+10 000 руб. за год). Третье место сохранил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (140 000 руб., +10 000 руб. за год).

Финансовый университет при правительстве РФ улучшил позиции в рейтинге (4 место, 135 000 руб., +15 000 руб. за год). На пятой строке – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (+5 000 руб. за год): ее выпускники зарабатывают в среднем 130 000 руб. ежемесячно.

В топ-10 вузов с наиболее высокими средними зарплатами молодых специалистов в сфере экономики и финансов – Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ и Санкт-Петербургский государственный университет (делят 6 место, 120 000 руб.), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (7 место, 115 000 руб.), Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Государственный университет управления (делят 8 место, 110 000 руб.), Казанский (Приволжский) федеральный университет и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (делят 9 место, 100 000 руб.), Российский университет дружбы народов (10 место, 95 000 руб.).

По сравнению с 2022 годом улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись на 2 строки, Тюменский государственный университет.

На одну позицию за год выросли Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Российский университет дружбы народов, Российский государственный социальный университет, Волгоградский государственный университет, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Российский государственный гуманитарный университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Ивановский государственный университет и Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.