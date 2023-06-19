Подросток погиб в Братске, сорвавших с вышки сотовой связи

14-летний житель Братска погиб в результате падения с базовой станции сотовой связи в селе Большеокинское Братского района. Об этом рассказали в прокуратуре.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере размещения и эксплуатации станции По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также проверочных мероприятий полиции.