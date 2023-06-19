Иркутская область заняла 47 место в России по доходам населения

Согласно данным рейтинга РИА Новости, индекс медианного дохода иркутян к потребительскому пакету составил 1,52.

Соседние региона – Новосибирская область, Красноярский край и Бурятия заняли 26, 29, 69 места.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель медианных доходов и фиксированного набора составил 3,24. Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ (2,97).

Третье место по соотношению медианных доходов к стоимости набора товаров в рейтинге занимает Москва с результатом 2,63. Также в первую пятерку вошли Магаданская область (2,59) и Чукотский автономный округ (2,52). При этом, среднее значение анализируемого соотношения среди 85 регионов в исследовании 2023 года составляет 1,76, а минимальное – 1.

Таким образом, в лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг.

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора находятся на низком уровне. У Республики Ингушетия, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет 1. Таким образом, среднестатистический житель этой республики примерно в три раза беднее жителя ЯНАО. Еще у четырех регионов данный показатель лежит в диапазоне 1,0-1,1, а в целом у 15 регионов (в исследовании 2022 года было 19 таких регионов) он не превышает 1,3.