Сбербанк повысит зарплаты сотрудникам в среднем на 10% с 1 июля

С 1 июля Сбербанк повысит зарплаты своим сотрудникам в среднем на 10%, рассказал журналистам в кулуарах Делового завтрака Сбера на ПМЭФ президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как отмечают в пресс-службе Сбербанка, ключевые и высокорезультативные сотрудники получат более высокий рост окладов. Банк регулярно проводит пересмотр зарплат, за период с 2021 по 2023 гг. повышение окладов в среднем составило 26,5%.

Прошлый год стал серьезным вызовом для Сбербанка, во многом самоотверженный труд, сплоченность команд и высокий профессионализм сотрудников позволили банку преодолеть все трудности и заработать прибыль в размере 300 млрд руб. Сбербанк ценит вклад каждого сотрудника в общий результат и нацелен на то, чтобы поддержать их доходы в нынешнем году.